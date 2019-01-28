Eyüpsultan'da Kavga: 2 Yaralı (1)
1 saat önce
EYÜPSULTAN CHP İlçe Binası girişinde meydana gelen kavgada 2 kişi yaralandı.
EYÜPSULTAN CHP
İlçe Binası girişinde meydana gelen kavgada 2 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 11:29 Kaynak: DHA
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