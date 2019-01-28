Son Dakika Haberleri: Eyüpsultan'da Kavga: 2 Yaralı (1)

Eyüpsultan'da Kavga: 2 Yaralı (1)

1 saat önce

EYÜPSULTAN CHP İlçe Binası girişinde meydana gelen kavgada 2 kişi yaralandı.

Eyüpsultan'da Kavga: 2 Yaralı (1), System.String[]
EYÜPSULTAN  CHP İlçe Binası girişinde meydana gelen kavgada 2 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 11:29 Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
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