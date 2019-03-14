Son Dakika Haberleri: Eyüpsultan'da Kaza Yapan Sürücü Olay Yerinden Kaçtı

Eyüpsultan'da Kaza Yapan Sürücü Olay Yerinden Kaçtı

38 dakika önce

Eyüpsultan'da kaza yapan sürücü olay yerinden kaçtıİSTANBUL - Eyüpsultan'da direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımda bulunan dubaları ve aydınlatma direğini deviren sürücü olay yerinden kaçtı.

Eyüpsultan'da kaza yapan sürücü olay yerinden kaçtı

İSTANBUL - Eyüpsultan'da direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımda bulunan dubaları ve aydınlatma direğini deviren sürücü olay yerinden kaçtı. Kaza nedeniyle cadde üzerinde trafik yoğunluğu yaşanırken, polis ekipleri kazayı yapan sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.
Olay, saat 8.00 sıralarında Eyüpsultan Silahtarağa Caddesi Alibeyköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde seyir eden 34 GT8013 plakalı saraç sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımda bulunan dubalara ve aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ters dönen aracın lastiği yol kenarına fırlarken, aydınlatma direği de kaldırıma devrildi. Kazayı gören vatandaşlar 112 sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Araç sürücüsü ise kaza sonrası polis ekipleri gelmeden olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen polis ekipleri, çekici yardımıyla trafiğe neden olan aracı kaldırdı. Polis ekipleri kaza yapan sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 12:55 Kaynak: İHA

Polis, 3. Sayfa
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