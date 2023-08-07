Eyüpsultan'da Kedilere Asit Atan Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
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Eyüpsultan'da Kedilere Asit Atan Şahıs Tutuklandı

07.08.2023 17:37

Eyüpsultan'da kedilere asit atarak yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan Murat Özdemir, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, sadece güvercinleri boğdukları ve kudurtuldukları için bu eylemi gerçekleştirdiğini belirtti.

EYÜPSULTAN'da kedilerin üzerine asit atarak yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan Murat Özdemir, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.  Murat Özdemir, gazetecilerin sorusu üzerine, "Sizin bahsettiğiniz kadar ciddi bir şey yapmadım. Sadece güvercinleri boğdukları ve her gün etle beslenerek kudurtuldukları için yaptım. Pişmanım" dedi.

Eyüpsultan'da kedilerin üzerine asit atarak yaralayan ve elindeki asit dolu bidonla yürüdüğü görüntüleri ortaya çıkan Murat Özdemir, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyette verdiği ifadesinde suçunu itiraf eden Özdemir, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinde, kendisinin beslediği kuşları yedikleri için kedilere zarar verdiğini söyleyen Özdemir, "Benim beslediğim yavru kuşlar vardı. Anneleri onlara daha yeni uçmayı öğretiyordu. Kediler o yavrulardan bir kaçını yemişler. Beslediğim tavşanıma da saldırıyorlardı. Bir de her sabah Eyüpsultan'da kedilerin boğduğu güvercinleri görüyordum. Bu yüzden yaptım" şeklinde ifade verdi. Öte yandan Murat Özdemir'in Eyüpsultan'da bir caminin tuvaletinde çalıştığı, kendisine temizlik için verilen kezzap, çamaşır suyu benzeri malzemeleri karıştırarak yaptığı karışımla kedileri yaraladığı öğrenildi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Özdemir, 'Bir ev hayvanı veya bir evcil hayvana işkence ve zalimce muamelede bulunma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"BAHSETTİĞİNİZ KADAR CİDDİ BİR ŞEY YAPMADIMö Tutuklanmasının ardından gazetecilerin 'Pişman mısınız?' sorusu üzerine Özdemir, "Pişmanım. Yanlış anlaşılmalar var. Sizin bahsettiğiniz kadar ciddi bir şey yapmadım. Sadece güvercinleri boğdukları ve kudurtuldukları için yaptım. Onları besleyenlere de kızdım. Her gün etle özel memur gibi besliyorlar. Etle beslenmeleri onların kudurmasına sebep oluyor. Bir kızgınlıkla yaptım. Benim yaptıklarıma ek olarak bu eylemi devam ettiren birilerinin olmasından da şüpheleniyorum" dedi.

- İstanbul
Kaynak: DHA
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Murat Özdemir, Eyüpsultan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eyüpsultan'da Kedilere Asit Atan Şahıs Tutuklandı - Son Dakika


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