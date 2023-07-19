Eyüpsultan'da Kedilere Asit Atan Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Eyüpsultan'da Kedilere Asit Atan Şüpheli Gözaltına Alındı

19.07.2023 10:23

Eyüpsultan Merkez Mahallesi'nde kedilere asit atarak yaraladığı iddia edilen bir kişi gözaltına alındı. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Piyer Loti Mezarlığı'nda yapılan incelemede ölmüş ya da yaralanmış çok sayıda kediye rastlandığı belirtildi. Güvenlik kamerası bulunmayan bölgede, polis ekipleri tarafından yapılan soruşturma sonucunda M.K.K. isimli şüphelinin kedilere saldırdığı tespit edildi ve gözaltına alındı. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

EYÜPSULTAN Merkez Mahallesi'nde kedileri üzerlerine asit dökerek yaraladığı iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, kedilerin asitle yakıldığı iddiası üzerine Eyüpsultan Asayiş Büro Ekiplerinin Piyer Loti Mezarlığ'nda inceleme yaptığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan incelemede mezarlık içerisinde ölmüş ya da çeşitli yerlerinden yaralanmış çok sayıda kediye rastlanmıştır" denildi. Bölgede güvenlik kamerasının olmadığının belirtildiği açıklamada, polis ekiplerinin yaptığı soruşturmada kedilere yakıcı maddeyle saldırdığı tespit edilen M.K.K.'nin gözaltına alınıp, Eyüpsultan Polis Merkezine götürüldüğü belirtildi. Açıklamada, olayı gerçekleştirdiği düşünülen şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdüğü de vurgulandı.

Kaynak: DHA
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Piyer Loti, Eyüpsultan, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Eyüpsultan'da Kedilere Asit Atan Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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