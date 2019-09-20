Son Dakika Haberleri: Eyüpsultan'da koca dehşeti kamerada
Son Dakika Güncel Haber

Eyüpsultan'da koca dehşeti kamerada

37 dakika önce

Eyüpsultan'da gözü dönmüş koca eşini silahla yaraladı.

Eyüpsultan'da gözü dönmüş koca eşini silahla yaraladı. Yaralı kadının sığındığı apartmanın önünde oğluyla boğuştuğu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

İddiaya göre olay perşembe sabaha karşı Eyüpsultan Güzeltepe Mahallesi'nde yaşandı. Nazlı İ. ve Ahmet İ. isimli çift henüz belirlenmeyen bir nedenden dolayı evde tartışmaya başladı. Nazlı İ. aynı sokak üzerinde oturan yakınlarına sığınmak için evden ayrıldı. Nazlı İ.'nin peşini bırakmayan Ahmet İ., kadının sığınmak istediği apartmanın önünde olaya müdahil olan oğlu Ufuk İ. ile kavga etmeye başladı. Ahmet İ. kavganın büyümesiyle belinden çıkardığı silahla kurşun yağdırdı. Açılan ateş sonucu Nazlı İ. bacağından yaralanırken oğlu Ufuk İ. yara almadı. Ufuk İ. babasının elinden silahı almak için boğuştuğu sırada polis ekipleri olay yerine gelerek durumu kontrol altına aldı.

Sağlık ekipleri tarafından Taksim İlk Yardım Hastanesine kaldırılan yaralı kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken saldırgan koca polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

BOĞUŞMA ANLARI KAMERADA

Aile bireyleri arasında yaşanan dehşet dolu anlar güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde Ahmet İ.'nin oğlu ile boğuştuğu anlar görülüyor. Apartman önünde yaşanan kavga polis ekiplerinin gelmesi ile son buluyor.

(İHA)

Eyüpsultan'da koca dehşeti kamerada

Polis, kavga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 10:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Diyarbakır'da intihar girişimini sosyal medyada canlı yayınladılar
Emniyet Müdürleri Atama Kararnamesi ile 49 ilin emniyet müdürü değişti Fatih'te hırsızlar çaldıkları kasayı yol ortasında düşürdü Fuhuş baskınında çete üyelerinin "Erkete" çalıştırdığı ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.9.2019 10:57:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eyüpsultan'da koca dehşeti kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]