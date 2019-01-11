Eyüpsultan'da Korkutan Fabrika Yangını
40 dakika önce
Eyüpsultan'da korkutan fabrika yangınıİSTANBUL - İstanbul Eyüpsultan'da eskiden traktör malzemeleri üreten kapalı bir fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Eyüpsultan'da korkutan fabrika yangını
İSTANBUL - İstanbul
Eyüpsultan'da eskiden traktör malzemeleri üreten kapalı bir fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Korku oluşturan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, fabrikada maddi hasar meydana geldi.
Yangın, akşam saat 19.30 sıralarında Eyüpsultan Topçular Mahallesinde bulunan traktör malzemeleri üreten kapalı bir fabrikada çıktı. Edinilen bilgiye göre, daha önceden traktör malzemesi üreten kapalı bir fabrikanın üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek fabrikayı sardı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu 110 itfaiye ekiplerine ve polise bildirdi. İhbar üzerine, çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerin yaptığı müdahalelerin ardından yangın kısa sürede kontrol altına alındı. İstanbul Büyükşehir Belediye İtfaiye
ekipleri çalışması sonucunda yangın söndürülürken, fabrikada maddi hasar meydana geldi. Ekiplerin yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 08:25 Kaynak: İHA
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