Son Dakika Haberleri: Eyüpsultan'da Korkutan Fabrika Yangını

Eyüpsultan'da Korkutan Fabrika Yangını

40 dakika önce

Eyüpsultan'da korkutan fabrika yangınıİSTANBUL - İstanbul Eyüpsultan'da eskiden traktör malzemeleri üreten kapalı bir fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Eyüpsultan'da korkutan fabrika yangını

İSTANBUL - İstanbul Eyüpsultan'da eskiden traktör malzemeleri üreten kapalı bir fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Korku oluşturan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, fabrikada maddi hasar meydana geldi.
Yangın, akşam saat 19.30 sıralarında Eyüpsultan Topçular Mahallesinde bulunan traktör malzemeleri üreten kapalı bir fabrikada çıktı. Edinilen bilgiye göre, daha önceden traktör malzemesi üreten kapalı bir fabrikanın üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek fabrikayı sardı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu 110 itfaiye ekiplerine ve polise bildirdi. İhbar üzerine, çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerin yaptığı müdahalelerin ardından yangın kısa sürede kontrol altına alındı. İstanbul Büyükşehir Belediye İtfaiye ekipleri çalışması sonucunda yangın söndürülürken, fabrikada maddi hasar meydana geldi. Ekiplerin yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 08:25 Kaynak: İHA

İstanbul, 3. Sayfa
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