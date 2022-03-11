Eyüpsultan'da korkutan yangın - Son Dakika
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Eyüpsultan'da korkutan yangın

11.03.2022 00:58
Eyüpsultan'da korkutan yangın

Eyüpsultan'da bir gecekondunun yan tarafındaki kömürlükte çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek ön taraftaki futbol sahasına sıçradı.

Eyüpsultan'da bir gecekondunun yan tarafındaki kömürlükte çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek ön taraftaki futbol sahasına sıçradı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, alevlerin yükseldiği o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, saat 13: 00 sıralarında Eyüpsultan Alibeyköy Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki gecekondunun yan tarafında bulunan kömürlükte henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, gecekonduya ve ön tarafta bulunan futbol sahasına sıçradı. Yangını gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Yangın, olay yerine gelerek alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Gecekonduda ve futbol sahasının bir kısmında hasar meydana geldi. Yangın esnasında yükselen alevler ise çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Yangının çıkış nedeni konusundaki araştırmaların sürdüğü belirtildi. - İSTANBUL

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Eyüpsultan'da korkutan yangın... Gecekondunun yan tarafındaki kömürlükte çıkan yangın futbol sahasına sıçradı Eyüpsultan'da korkutan yangın... Gecekondunun yan tarafındaki kömürlükte çıkan yangın futbol sahasına sıçradı

Eyüpsultan, İtfaiye, Futbol, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eyüpsultan'da korkutan yangın - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eyüpsultan'da korkutan yangın - Son Dakika
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