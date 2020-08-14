Eyüpsultan'da korona virüs denetimi - Son Dakika

Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, korona virüs denetimlerine katılarak maske, sosyal mesafe ve hijyen konularında vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Türkiye genelinde korona virüs (Covid-19) tedbirleri konusunda denetimler devam ediyor. Bu kapsamda Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, ilçede yapılan korona virüs denetimlerine katıldı. Zabıta ve polis ekipleriyle birlikte minibüs, taksi, otobüs, kafe, restoran ve camileri denetleyen Kara, vatandaşlara sosyal mesafe, maske ve hijyen konularında uyarılarda bulundu. Vatandaşların ise maske ve sosyal mesafe kuralına uyarken, camilere tek kullanımlık seccadeler ile girdikleri görüldü.

"Türkiye sağlıklı günlere kavuşana kadar denetimler devam edecek"

İhsan Kara, "Bugün itibariyle lokanta, kafe, restoran, taksi, dolmuş, otobüs ve camilerde denetimlerimiz vardı. Bununla ilgili olarak biz en son durak olarak Eyüpsultan Cami'sinde gerekli denetimleri yaptık. 40 ekip 96 personelimizle birlikte bu denetim bugün de devam ediyor. Yarın da başka alanlarda denetimimiz devam edecek. Türkiye sağlıklı günlere kavuşana kadar. Covid ile mücadelemiz başarıya ulaşana kadar. Kurallara uyan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Kurallara uyulması için faaliyet gösteren denetimde bulunan görevli arkadaşlarımı kutluyorum. Bunları uyarıyla, yönlendirmeyle, yapıcı denetimle aşacağımızı düşünüyorum. Önlemlerin büyük çoğunlukla uygulandığını görmekten memnuniyetimi dile getiriyorum" dedi. - İSTANBUL