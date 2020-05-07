Eyüpsultan'da koronavirüse karşı seferberlik sürüyor - Son Dakika

Eyüpsultan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile özel olarak kurulan dezenfeksiyon ekibi, ilçede koronavirüs salgın tehdidi başladığı günden itibaren çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Eyüpsultan Belediyesi, vatandaş sağlığını korumak, koronavirüsün yayılmasını engellemek amacıyla yoğun mesai harcayan ekiplerinin, ilçede temizlenerek dezenfekte edilmedik nokta bırakmamak adına uğraş verdiğini belirtirken, ekiplerin 18 Mart'tan itibaren bugüne kadar geçen 47 günlük sürede 28 mahallede temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yaptığı duyuruldu.

2 BİN 200 CADDE DÜZENLİ ARALIKLARLA TEMİZLENDİ

Eyüpultan Belediyesi yapılan çalışmalarla ilgili şu bilgileri verdi;

"İlçede bulunan 2 bin 200 cadde ve sokak, periyodik olarak yıkandı ve dezenfekte edildi. Günde ortalama 130 cadde ve sokakta temizlik ve dezenfeksiyon yapılırken, toplamda 6 bin 100 civarı cadde ve sokak yıkaması yapıldı. İlçede bulunan 2 bin 51 adet çöp konteynerlerinden her gün 350 adedi düzenli olarak yıkama ve dezenfekte işlemine tabi tutuldu. Böylelikle çöp konteynerleri yaklaşık 16 bin 500 kez yıkanmış oldu.

Ayrıca devam eden çalışmalarda; 356 taksi, 240 minibüs, 353 kamu binası, 85 cami, 74 okul, 171 hastane ve sağlık ocağı, 28 muhtarlık, 94 eczane, 10 bin 375 bina dezenfekte edildi. Eyüpsultan'da bulunan 182 park tamamı önlem amacıyla 10 günde bir dezenfekte edildi."