Son Dakika Haberleri: Eyüpsultan'da Kültür-Sanat sezonu başlıyor
Son Dakika Güncel Eyüpsultan'da Kültür-Sanat sezonu başlıyor

Eyüpsultan'da Kültür-Sanat sezonu başlıyor

1 saat önce

Eyüpsultan Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü 2019-2020 Kültür-Sanat sezonu Cuma günü düzenlenecek olan açılış programı ile başlıyor.

Eyüpsultan'da Kültür-Sanat sezonu başlıyor, System.String[]

Eyüpsultan Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü 2019-2020 Kültür-Sanat sezonu Cuma günü düzenlenecek olan açılış programı ile başlıyor.


"Sanatta Hayat Var" sloganıyla başlayacak yeni dönemde Eyüpsultan Belediyesi'ne ait 6 kültür merkezinde, 36 farklı branşta eğitim verilecek. Kültür Sanat Sezonu açılışı ile ilgili Eyüpsultan Belediyesi Kültür Sanat Merkezi'nde (EKSM) bir program düzenlenecek. Programa Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ile birlikte onur konuğu olarak ünlü tiyatro sanatçısı Zihni Göktay da katılacak. Açılış programı kapsamında EKSM fuaye alanında bir de "Dün Bugün Eyüpsultan" sergisi açılacak. Programda, Eyüpsultan Musiki Vakfı sanatçısı Aylin Şengün Taşçı'nın verdiği konser geceyi renklendirecek. Sanatseverler, 2019-2020 kültür sanat eğitimlerine ücretsiz olarak kayıt yaptırabiliyor. Eğitimleri başarı ile tamamlayan kursiyerlere sezon sonunda MEB onaylı Halk Eğitim Sertifikası da veriliyor. - İSTANBUL

Eyüpsultan Belediyesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 04:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Davutoğlu ile görüşen Ufuk Uras partisinden istifa etti
Yıldız Tilbe, Amerika'ya tepki gösterdi: Allah belanızı versin Trump'ın olumlu açıklamalarıyla doların ateşi söndü! Kur 5,80'in altını gördü Eski Bakan Nihat Ergün AK Parti'den istifa etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2019 17:19:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eyüpsultan'da Kültür-Sanat sezonu başlıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]