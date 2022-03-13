EYÜPSULTAN'DA KUMAR BASKININDA YAKALANAN ŞÜPHELİLER SERBEST KALDI - Son Dakika

EYÜPSULTAN'da polis ekipleri,"Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama Suçu" ile ilgili yaptıkları baskında 4 kişi gözaltına alındı. Çok sayıda suç kayıtları olan şüpheliler, adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Olay, geçen perşembe günü saat 21: 30 sıralarında Eyüpsultan Karadolap Mahallesinde meydana geldi. Polis ekipleri "Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama Suçu" ile ilgili yaptıkları çalışmada bir oyun salonunda kumar oynandığı bilgisi aldı. Adrese giden ekipler kapının kilitli olduğunu fakat içerden sesler geldiğini duydu. İkazlara rağmen kapı açılmayınca, içeriden farklı bir kapının açılma sesi duyan ekipler, salonun arka tarafına yöneldi. Arka bölümde yapılan kontrolde şüpheli bir kişinin kaçmaya çalıştığı görüldü. Kısa kovalamacanın ardından şüpheli M.A. yakalandı. M.A.'nın üzerinden yapılan kontrollerde, 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Öte yandan ekipler, oyun salonu içerisinde bulunan E.B., C.Ü. ve Z.K. isimli şüphelileri gözaltına aldı. Yapılan kontrollerde şüpheli M.A.'nın "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kartı Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan adli makamlarca aranması olduğu, ayrıca yaralama, alıkoyma, hırsızlık, dolandırıcılık, ruhsatsız silah gibi suçlardan 18 adet kaydı olduğu belirlendi. E.B., Z.K. ve C.Ü.' nün yapılan kontrollerinde ise çok sayıda suçtan kaydı olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, burada adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.

- İstanbul