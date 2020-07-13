Eyüpsultan'da kurban satış ve kesim alanında hazırlıklar tamamlandı - Son Dakika

Eyüpsultan'da kurban satış ve kesim alanında hazırlıklar tamamlandı

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Eyüpsultan Belediyesi Kemerburgaz Kurban Satış ve Kesim alanında hazırlıklar tamamlandı.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Eyüpsultan Belediyesi Kemerburgaz Kurban Satış ve Kesim alanında hazırlıklar tamamlandı.

Trabzonspor, deplasmanda Yukatel Denizlispor'a 2-1 mağlup oldu
Medipol Başakşehir, deplasmanda Konyaspor'a 4-3 mağlup oldu
Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, tek bir şarta bağladı


Eyüpsultan Belediyesi, vatandaşların kurbanlıklarını daha hijyenik bir ortamda, kargaşadan uzak kestirebilmeleri amacıyla Kemerburgaz'a 25 bin metrekarelik alana yüksek kapasiteli, modern bir kurbanlık satış ve kesim alanı kurdu. Eyüpsultan Belediyesi, bu yıl pandemiden dolayı gerekli önlemleri aldı. Yaklaşık 4 bin hayvan kapasitesi bulunan ve 60 çadırın yer aldığı alanda, hem satıcılar hem de kurbanlık hayvan almaya gelen vatandaşların ihtiyaçları ve sağlığı doğrultusunda bir dizi önlem alındı.


Çadırların altına 10 santimetrelik tahta ve beton zeminler yapıldı


Pandemi nedeniyle çadırlar arasında 2 metre mesafe bırakılırken, hava sirkülasyonunun sağlanması için çadırların yan tarafları açık bırakıldı. Aynı zamanda temizlik ve hijyenin daha etkili olması için hayvanların bulunduğu çadırların altına 10 santimetrelik tahta ve beton zeminler oluşturuldu.


Vatandaşların kurulacak olan bariyerlerden sırayla girecekleri alanda, hayvan bakıcılarına, satıcılara ve kurban almaya gelen vatandaşlara ücretsiz maske ve eldiven dağıtılacak. Diğer taraftan alana girmeden önce ateş ölçer kontrol noktaları oluşturularak tüm vatandaşların alana girmeden önce ateşleri ölçülecek.


Eyüpsultan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nde görevli Veterinerler ise öncelikle kurbanlık hayvanların araçlarla nakil edildiğinde araçlardan indirilirken evrak kontrolü ve hayvanın dış muayenesini yapacaklar. Bunun dışında padoklara alınıp genel kontrolleri yapılıp, bu kontroller sırasında herhangi bir hastalıktan şüphelenirse hayvanı ayrı bir bölümde müşahede altına alacaklar.


Hayvanın kurbanlığa uygun olup olmadığının kontrolünü de yapacak olan veterinerler, herhangi bir hastalığı var mı, ağzından veya burnundan akıntısı var mı, yaşı uygun mu değil mi, İslami açıdan kurban için uygun mu bunların tespitini de yapacaklar.


Kemerburgaz Kurban Satış ve Kesim alanına kurbanlıklar Tarım ve Orman Bakanlığı'nın belirlemiş olduğu sevk tarihine göre, 16 Temmuz Perşembe 2020'den itibaren gelmeye başlayacak. - İSTANBUL

Eyüpsultan Belediyesi, Kurban Bayramı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 17:01 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Eyüpsultan'da kurban satış ve kesim alanında hazırlıklar tamamlandı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

22:53 Medipol Başakşehir, deplasmanda Konyaspor'a 4-3 mağlup oldu 22:49 Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, tek bir şarta bağladı 22:43 Son Dakika: Sermaye Piyasası Kurulu, 7 aracı kurum ve 18 yatırımcıya ceza kesti 22:03 Survivor finalistleri İstanbul'a geldi! Uçaktan inince büyük sevinç yaşadılar 21:30 Şeyma Subaşı, kendi tasarımı olan leopar desenli kombiniyle dans etti 21:05 Alanya'da uçuruma yuvarlanan otomobilde bir aile yok oldu: 3 ölü, 4 yaralı 21:03 Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye tehdit gibi sözler: Yeni yaptırımlar gündeme gelebilir 17:27 İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi 17:25 Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı 16:09 Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil 16:02 Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler 15:46 Danimarkalı turist, ülkesinden daha güvenli gördüğü Alanya'da tatilin tadını çıkarıyor 15:25 Tatil sezonunu açan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu denizde birbirini öpücüklere boğdu 15:23 İran'dan Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında ilk yorum: Mutluluk duyduk 15:18 Talihsiz adam, yeni doğan bebeğini görmeye giderken kazada öldü
Medipol Başakşehir, deplasmanda Konyaspor'a 4-3 mağlup oldu
22:53
Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, tek bir şarta bağladı
22:49
Son Dakika: Sermaye Piyasası Kurulu, 7 aracı kurum ve 18 yatırımcıya ceza kesti
22:43
Survivor finalistleri İstanbul'a geldi! Uçaktan inince büyük sevinç yaşadılar
22:03
Şeyma Subaşı, kendi tasarımı olan leopar desenli kombiniyle dans etti
21:30
Alanya'da uçuruma yuvarlanan otomobilde bir aile yok oldu: 3 ölü, 4 yaralı
21:05
Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye tehdit gibi sözler: Yeni yaptırımlar gündeme gelebilir
21:03
İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi
17:27
Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı
17:25
Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil
16:09
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2020 23:32:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Eyüpsultan'da kurban satış ve kesim alanında hazırlıklar tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]