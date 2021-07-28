Eyüpsultan'da kuzenlerini öldüren şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Eyüpsultan'da kavga ettiği kuzenlerini silahla öldüren şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eyüpsultan Karadolap Mahallesi Şengüzel Sokak üzerinde dün gece sıralarında meydana gelen olayda, iki kardeş Cahit ve Cevdet Mumcu ile kuzenleri Ali M. arasında kavga çıkmış, Ali M. belinden çıkardığı silahla kuzenlerini vurmuştu. Cahit ve Cevdet Mumcu kardeşler hayatını kaybederken, Ali M. teslim olmuştu. Şüpheli, tedavisinin tamamlanmasının ardından emniyete götürülmüştü. Emniyetteki sorgusu tamamlanan Ali M., öğle saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti. Adliyede savcılığa çıkarılan şüpheli tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimliğe çıkarılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İrem Demir/İHA)