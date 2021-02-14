Eyüpsultan'da lisenin kapalı spor salonu çatısı çöktü, 6 araç altında kaldı - Son Dakika
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Eyüpsultan'da lisenin kapalı spor salonu çatısı çöktü, 6 araç altında kaldı

Eyüpsultan'da lisenin kapalı spor salonu çatısı çöktü, 6 araç altında kaldı

14.02.2021 22:47

EYÜPSULTAN'da bir lisenin kapalı spor salonun çatısı yoğun kar nedeniyle çöktü.

EYÜPSULTAN'da bir lisenin kapalı spor salonun çatısı yoğun kar nedeniyle çöktü. Çökme sonrası bir elektrik direği devrildi, 6 araç çatının altında kaldı. Mahallede elektrik kesintisine de neden olan olayda araçlarda hasar oluştu.

Olay, akşam saatlerinde Göktürk Merkez Mahallesi Fidan Sokak'ta yaşandı. Sokak üzerinde bulunan Ali Rıza Özderici Lisesi'ne ait kaplı spor salonun çatısı yoğun kar yağışı nedeniyle gürültüyle çöktü. Çökme sonrası bir elektrik direği devrildi, mahallenin elektrikleri kesildi. 6 araç çatının altında kaldı. Seslerin duyan vatandaşlar durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri çatıyı kaldırmak için çalışma başlattı.

Mahalle sakinlerinden Cengiz Aktaş, "Az önce şiddetli bir gürültü geldi. Biz de dışarı baktık araçlar çatının altında kalmış. Mahallenin elektrikleri de kesildi" dedi.


- İstanbul
Kaynak: DHA
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İtfaiye, Güncel, Son Dakika

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