EYÜPSULTAN'DA LÜKS OTOMOBİLDEN 1 DAKİKADA 50 BİN LİRALIK MALZEME ÇALDILAR - Son Dakika

Eyüpsultan'da motosikletli 2 hırsızlık şüphelisi yaklaşık 1 dakikada lüks otomobilden değeri 50 bin lirayı bulan led ekran ve led ekranı yönlendiren joystick çaldı. Hırsızlık anları çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün sabah saat 06.00 sıralarında Akşemsettin Mahallesi Altan Sokak üzerinde meydana geldi. Güvenlik kamera görüntülerine yansıyan olayda, motosikletli 2 kişi sokağa geldi. Şüphelilerden biri otomobile doğru yönelirken, diğeri motosiklet üzerinde gözcülük yaptı. Lüks otomobilin sağ ön camını kıran şüpheli, yaklaşık 1 dakikada değeri 50 bin lirayı bulan led ekran ve led ekranı yönlendiren joystick çaldı. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

YILLARIN EMEĞİ ZİYAN OLDU

Sabah otomobiline bineceği sırada hırsızlık yaşandığını fark eden Burak Çezik, Sabah saat 08.30'da aracıma binmek üzereydim. Baktım ki, aracımda hırsızlık olmuş. Hemen komşumuzun kamera kayıtlarına baktım. Saat 06.00'da motosikletli iki kişi aracımızdan, led ekranını çalıyorlar. Yaklaşık 50 bin liraya yakın hasar var aracımda. Mağduruz. Yılların emeği ziyan oldu. Hız yapan, drift yapan, makas atan nasıl aynı gün içinde bulunuyorsa, araç hırsızlarının da aynı şekilde bulunmasını istiyoruz. Benim zararımın bir şekilde giderilmesini, suçların cezasını çekmesini istiyorum dedi.