Eyüpsultan'da lüks otomobilden 50 bin TL değerindeki 'hayalet gösterge' hırsızlığı - Son Dakika
Üye Girişi

Eyüpsultan'da lüks otomobilden 50 bin TL değerindeki 'hayalet gösterge' hırsızlığı

03.03.2022 00:57
Eyüpsultan'da lüks otomobilden 50 bin TL değerindeki 'hayalet gösterge' hırsızlığı

Eyüpsultan'da lüks otomobilin 50 bin TL değerindeki hayalet göstergesini çalan hırsız güvenlik kamerasına yansıdı.

Eyüpsultan'da lüks otomobilin 50 bin TL değerindeki hayalet göstergesini çalan hırsız güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabah saatlerinde Eyüpsultan Göktürk'te bulunan İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre şahıs cadde üzerinde araçla dolaşan hırsız park halindeki bir otomobili gözüne kestirdi. Daha sonra lüks otomobile aracıyla yanaşarak park etti. Bir süre sonra aracın camını kıran şahıs akrobatik hareketler sergileyerek aracın içerisine girdi. 1 dakika içerisinde aracın 50 Bin TL değerindeki hayalet göstergeyi söken hırsız, tekrar aracına dönerek olay yerinden uzaklaştı.

Hiç bir şey olmamış gibi oradan ayrılan hırsızın o anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde park halindeki lüks otomobile yanaşarak park eden şahıs daha sonra aracın ön camını kırarak lüks otomobilin içerisine girdiği görülüyor. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Şahinbey'de sigara içmeyen personele 500 TL destek Şahinbey'de sigara içmeyen personele 500 TL destek Hibe desteğiyle sera kurdu, ürettiği elektriğin fazlasını satmaya başladı Hibe desteğiyle sera kurdu, ürettiği elektriğin fazlasını satmaya başladı Abdest alan vatandaşın çantasını çaldı Abdest alan vatandaşın çantasını çaldı

İstanbul Caddesi, Türk Lirası, Eyüpsultan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eyüpsultan'da lüks otomobilden 50 bin TL değerindeki 'hayalet gösterge' hırsızlığı - Son Dakika


Son Dakika
00:30 ABD'den Ukrayna'ya tanksavar ve uçaksavarlar içeren savunma yardımı
00:25 Savaşın 15 günde biteceği öngörülmüş! Rus askerlerinin bıraktığı belgeler iddiaları güçlendirdi
00:20 Rusya'nın nükleer adımı sonrası ABD 'yanlış anlaşılmaması için' balistik füze tatbikatını erteledi
00:13 Kayserispor galibiyeti sonrası teknik adam Hikmet Karaman'dan açıklama: Almanlar, 'Ende gut, alles gut' der
23:53 Türkiye, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni uyguladı, Rusya'dan bu adıma yanıt geldi: Tutumunu takdir ediyoruz
23:47 Kocası başka kadını hamile bırakmasın diye kısırlaştırmaya ikna etti, sözleri de bomba
23:44 Maça damga vurdu! 11 kurtarış yaptı, galibiyeti Kiev'de bulunan abisine ve ablasına armağan etti
23:14 Rusya ordusu Ukrayna'nın başkenti Kiev'de tren istasyonunun yakınını vurdu
23:11 Meteoroloji kar yağışına karşı uyardı! 63 ilimizde sarı kodlu alarm verildi
22:39 Beşiktaş Türkiye Kupası'ndan elendi, Kayserispor yarı finale yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 01:04:42. #1.11#
SON DAKİKA: Eyüpsultan'da lüks otomobilden 50 bin TL değerindeki 'hayalet gösterge' hırsızlığı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement