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Eyüpsultan'da, mahalle sakinlerinden İBB'nin park yıkım kararına tepki - Son Dakika

Eyüpsultan'da, mahalle sakinlerinden İBB'nin park yıkım kararına tepki

19.08.2021 16:43

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki KİPTAŞ'ın Eyüpsultan'da gerçekleştirdiği kentsel dönüşüm projesi nedeniyle bölgede bulunan parkın projeye dahil edileceğini belirten mahalle sakinleri tepki gösterdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki KİPTAŞ'ın Eyüpsultan'da gerçekleştirdiği kentsel dönüşüm projesi nedeniyle bölgede bulunan parkın projeye dahil edileceğini belirten mahalle sakinleri tepki gösterdi.

Proje kapsamında, Gençlik Parkı'nın yıkılması için karar verildiğini ifade eden mahalleliler, yıkım kararına karşı çıkarak parkta kurdukları çadırda bekleyişini sürdürüyor.

Belediye ekipleri parkın etrafını metal saclarla çevirirken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı.

Mahalle sakinlerinden Ayşe Topçu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kentsel dönüşüm projesi kapsamında bu parkın yıkılmasına karar verildiğini, kendilerinin buna izin vermeyeceğini söyledi.

Topçu, bu parkın depremde toplanma alanı olduğunu dile getirerek, "Bizi kandırmak için küçük bir çocuk parkı yaptılar. 'Size yapıyoruz' diyorlar ama etrafına binalar dikileceği için o parkı da kentsel dönüşümün içine katacaklar ve site içerisinde kalacak ve biz kullanamayacağız. Oy isterken 'Halkım' deniliyor, seçim bittikten sonra halk bitiyor. Ekrem İmamoğlu'na sesleniyorum. Vicdanı varsa çoluk çocuğun gözyaşını dökmesin bu parkı bize versin." dedi.

"Belediyenin bize yaptım dediği parka 10 aile sığamaz"

Yetkililerin seslerini duymasını isteyen Topçu, "Mahalle sakinleri olarak Ramazan'da burada toplanıyoruz, hep beraber iftar yapıyoruz. Belediyenin bize yaptım dediği parka 10 aile sığamaz. Deprem alanımızı, konaklama alanımızı bize versinler. Başka bir şey istemiyoruz." diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Durkan Bayar da bu parkı yıktırmayacaklarını kaydetti.

Ailelerin oturacağı ve çocukların oyun oynayacağı başka bir alanlarının olmadığına dikkati çeken Bayar, "Site yapacaklarmış, buna izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Eyüpsultan'da, mahalle sakinlerinden İBB'nin park yıkım kararına tepki
Eyüpsultan'da, mahalle sakinlerinden İBB'nin park yıkım kararına tepki
Eyüpsultan'da, mahalle sakinlerinden İBB'nin park yıkım kararına tepki
Eyüpsultan'da, mahalle sakinlerinden İBB'nin park yıkım kararına tepki

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eyüpsultan'da, mahalle sakinlerinden İBB'nin park yıkım kararına tepki - Son Dakika


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