İSTANBUL ? EYÜPSULTAN'DA MARKET RAFINDA RUHSATSIZ SİLAH ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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İSTANBUL ? EYÜPSULTAN'DA MARKET RAFINDA RUHSATSIZ SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

29.09.2022 11:58

EYÜPSULTAN'daki markete düzenlenen baskında raflarda poşete sarılmış 3 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

EYÜPSULTAN'daki markete düzenlenen baskında raflarda poşete sarılmış 3 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Markette gözaltına alınan şüpheli, adli kontrolle serbest bırakıldı.

Polis, Eyüpsultan Nişanca Mahallesi'nde markette ve marketin karşısındaki metruk binada silah satıldığı yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, aynı gün markete baskın düzenledi. Marketteki aramada 3 adet ruhsatsız tabanca, 7 şarjör, 4 plastik şarjör aparatı, 87 paket bandrolsüz kaçak tütün ele geçirdi.

Marketin karşısındaki metruk binada da arama yapan polis, doldur boşalt düzeneği kurulmuş çöp kovasının içinde 357 boş kovan, 235 mermi çekirdeği buldu. Gözaltına alınan Z.Z.S., emniyetteki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL ? EYÜPSULTAN'DA MARKET RAFINDA RUHSATSIZ SİLAH ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

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