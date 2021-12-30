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Marketler de fahiş fiyat denetimi sürüyor - Son Dakika

Marketler de fahiş fiyat denetimi sürüyor

30.12.2021 13:36

Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede hizmet veren zincir marketlerde raf ve kasa fiyat denetimleri gerçekleştirdi.

Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede hizmet veren zincir marketlerde raf ve kasa fiyat denetimleri gerçekleştirdi.

Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede hizmet veren zincir marketlerde raf ve kasa fiyat denetimi yaptı. Ekipler tarafından özellikle çay, ayçiçek yağı, un, şeker, süt ve yumurta gibi temel ihtiyaç gıda maddeleri başta olmak üzere her türlü ürünün gramajı, fiyat ve irsaliye karşılaştırması, tüketim tarihi ve diğer kurallara uygunluk konularında inceleme yapıldı. Döviz kurundaki düşüşün ürün fiyatlarına yansıyıp yansımadığını da kontrol eden zabıta ekipleri, reyonlardaki ürünlerin reyon fiyatı ile, kasa fiyatlarının birbirine uyup uymadığını kontrol etti.

İşletmelere özellikle ürünlerin son kullanma tarihleri, gramaj uygunluğu ve reyon etiket fiyatı ile kasa fiyatı uyumu konusunda hassasiyet göstermeleri ve Covid-19 tedbirleri kapsamında yayımlanan genelgelerde belirtilen kurallara riayet etmeleri hususunda gerekli uyarılarda bulunuldu.

Ekipler alış fiyatı ile satış fiyatı arasında fahiş fiyat farkı uygulayan marketleri ticaret bakanlığına rapor halinde iletirken, Ticaret Bakanlığı da bildirilen marketlere gerekli cezai işlemi uyguluyor.

Marketler de fahiş fiyat denetimi sürüyor
Marketler de fahiş fiyat denetimi sürüyor
Marketler de fahiş fiyat denetimi sürüyor
Marketler de fahiş fiyat denetimi sürüyor
Marketler de fahiş fiyat denetimi sürüyor
Marketler de fahiş fiyat denetimi sürüyor
Marketler de fahiş fiyat denetimi sürüyor

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Eyüpsultan Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Zabıta, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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