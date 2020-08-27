Eyüpsultan'da "Mesafe" minyatür sergisi açıldı - Son Dakika

Eyüpsultan'da "Mesafe" minyatür sergisi açıldı

İSTANBUL - Eyüpsultan'da minyatür sanatçısı Leyla Kara ve öğrencilerinin eserlerinden oluşan pandemiye karşı sosyal mesafeye dikkat çekmek amacıyla 'Mesafe' adı verilen minyatür sergisi açıldı.

Eyüpsultan Belediyesi, pandemi döneminde de çalışmalarına devam eden minyatür sanatçılarının eserlerine ev sahipliği yaptı. Minyatür sanatçısı Leyla Kara ve 17 öğrencisinin toplamda 42 minyatür eserinden oluşan sergi açılışına vatandaşlar da ilgi gösterdi. Eyüpsultan Belediyesi Başkanlık Binası Fuaye Alanı'nda açılan sergiye Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in yanı sıra beraberindeki heyet ve çok sayıda vatandaş katıldı. 2020 yılının başından itibaren yürüttüğü çalışmalarını pandemi döneminde de online derslerle desteklediklerini söyleyen minyatür sanatçısı Leyla Kara, serginin adını sosyal mesafe kuralına dikkat çekmek için 'Mesafe' koyduklarını söyledi.

"Minyatür sabır işidir"

Minyatür sanatının sabır işi olduğunu aktaran Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, "Bu sıkıntılı dönemde insanlar sabrederken aynı zamanda eserler ortaya çıkardılar. Minyatürün en güzel eserlerinin pandemi döneminde nasıl olduğunu hep beraber göreceğiz. Hocamıza ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Minyatür sabır işidir. Sabredenlerin yapabileceği bir iştir. Biz de bugün sabrın sonunun ne olduğunu göreceğiz" dedi.

"Sosyal mesafe kuralına dikkat çekmek için serginin adı 'Mesafe' koyduk"

Sosyal mesafeye dikkat çekmek için serginin adının 'Mesafe' olduğunu belirten minyatür sanatçısı Leyla Kara, "Sergi 42 parça minyatür eserden oluşuyor. Eserlerin tamamı 2020 yılında üretildi. Pandemi döneminde herkesin eve kapandığı süreçte üretilmiş işler. Pandemi süreci bizim için online eğitimin zorunluya geçtiği bir süreç oldu. Bu sebeple online eğitimler üzerinden işlerimizi halletmeye çalıştık. İşler bitince de bir sergi ile taçlandırmak istedik. Sosyal mesafe kuralına dikkat çekmek istediğimiz için serginin adına 'Mesafe' olarak karar verdik" diye konuştu.

"Yaklaşık 10 yıldır minyatür sanatı ile uğraşıyorum"

Fatih Sultan Mehmet'in kılıcını minyatürle çizen Araştırmacı ve Minyatür Sanatçısı Nihal Konçu Akhuy, "Bu işe gönül verdim o yüzden araştırmalarım haricinde devam ediyorum. Yaklaşık 10 yıldır minyatür sanatı ile uğraşıyorum. Eserlerimizi görücüye adım adım çıkarıyoruz. Minyatür daima gönlümde olan bir şeylerin açığa çıkması gibiydi. Uzun soluklu bir süreçten geçtim değerli hocalarımdan dersler aldım. Birebir yüz yüze hocanın fırça darbesini izleyerek müdahale etmek gibi olmuyor online eğitimler. Birçok şeyi yüz yüze hissedebiliyorsunuz. Ama hiç bir şey olmamasındansa online eğitimin olması çok daha iyi" ifadelerini kullandı.