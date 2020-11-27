Eyüpsultan'da, metruk binada öldürülmüş 3 kedi bulundu - Son Dakika

Çevrede inceleme yapan polis ekipleri, kedileri öldüren kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

Yeşilpınar Mahallesi'ndeki bir metruk binaya kedileri beslemek için gelen vatandaşlar, 3 kediyi öldürülmüş halde buldu.

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