Eyüpsultan'da, metruk binada öldürülmüş 3 kedi bulundu - Son Dakika

Eyüpsultan'da, metruk binada öldürülmüş 3 kedi bulundu
27.11.2020 15:57
Eyüpsultan'da polis ekipleri, metruk bir binada 3 kedinin öldürülmüş halde bulunmasına ilişkin çalışma başlattı.
Eyüpsultan'da polis ekipleri, metruk bir binada 3 kedinin öldürülmüş halde bulunmasına ilişkin çalışma başlattı.
Yeşilpınar Mahallesi'ndeki bir metruk binaya kedileri beslemek için gelen vatandaşlar, 3 kediyi öldürülmüş halde buldu.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi.
Çevrede inceleme yapan polis ekipleri, kedileri öldüren kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
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