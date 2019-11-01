Son Dakika Haberleri: Eyüpsultan'da Mini Golf Festivali başladı
Son Dakika Güncel Eyüpsultan'da Mini Golf Festivali başladı

Eyüpsultan'da Mini Golf Festivali başladı

6 saat önce

Eyüpsultan Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile TÜGVA Eyüpsultan tarafından yürütülen Mini Golf Festivali Milli Eğitim okullarında başladı.

Eyüpsultan'da Mini Golf Festivali başladı, System.String[]

Eyüpsultan Belediyesi Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile TÜGVA Eyüpsultan tarafından yürütülen Mini Golf Festivali Milli Eğitim okullarında başladı.


Mini Golf Kulübü tarafından gerçekleştirilen festivaller her hafta 4 okulda yapılıyor. Festivallerin ilk durağı ise Feridun Tümer Ortaokulu ile Şehit Murat Taş Ortaokulu oldu. Toplamda 27 okulun öğrencisinin, bir hafta boyunca faydalanacağı Mini Golf Festivali her hafta 4 okulda yapılacak. 21 Ekim-3 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek festivalde öğrenciler eğitmenler eşliğinde golf oynayacak. Mini golf festivalleri kapsamında Ekim, Kasım ve Aralık aylarında 27 okulda toplam 21 bin 078 öğrencinin mini golf eğitimi alması hedefleniyor. - İSTANBUL

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 09:31 Kaynak: İHA
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