EYÜPSULTAN'DA MİNİBÜS KAZASI; 1 ÖLÜ 2 YARALI (1) - Son Dakika

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EYÜPSULTAN'DA MİNİBÜS KAZASI; 1 ÖLÜ 2 YARALI (1)
6 saat önce
Ersan SAN / EYÜPSULTAN'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs yol kenarına savruldu.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 01:16 Kaynak: DHA
Ersan SAN/ EYÜPSULTAN'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs yol kenarına savruldu. Kazada ilk belirlemelere göre bir kişi ölürken, iki kişi yaralandı.
Görüntü Dökümü:
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-Olay yeri
-Yaralılara müdahale
-Detaylar
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