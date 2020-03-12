EYÜPSULTAN'DA MİNİBÜS KAZASI; 1 ÖLÜ 2 YARALI (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel EYÜPSULTAN'DA MİNİBÜS KAZASI; 1 ÖLÜ 2 YARALI (1) - Son Dakika

EYÜPSULTAN'DA MİNİBÜS KAZASI; 1 ÖLÜ 2 YARALI (1)

6 saat önce

Ersan SAN / EYÜPSULTAN'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs yol kenarına savruldu.

EYÜPSULTAN'DA MİNİBÜS KAZASI; 1 ÖLÜ 2 YARALI (1), System.String[]

Ersan SAN/ EYÜPSULTAN'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs yol kenarına savruldu. Kazada ilk belirlemelere göre bir kişi ölürken, iki kişi yaralandı.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 02:55 Kaynak: DHA
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