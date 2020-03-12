EYÜPSULTAN'DA MİNİBÜS KAZASI; 1 ÖLÜ 2 YARALI - Son Dakika

EYÜPSULTAN'DA MİNİBÜS KAZASI; 1 ÖLÜ 2 YARALI

EYÜPSULTAN'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs yol kenarına savruldu.

EYÜPSULTAN'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs yol kenarına savruldu. Kazada ilk belirlemelere göre bir kişi ölürken, iki kişi yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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