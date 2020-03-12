EYÜPSULTAN'DA MİNİBÜS KAZASI; 1 ÖLÜ 2 YARALI - Son Dakika
Son Dakika Güncel EYÜPSULTAN'DA MİNİBÜS KAZASI; 1 ÖLÜ 2 YARALI - Son Dakika

EYÜPSULTAN'DA MİNİBÜS KAZASI; 1 ÖLÜ 2 YARALI

6 saat önce

EYÜPSULTAN'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs yol kenarına savruldu.

EYÜPSULTAN'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs yol kenarına savruldu. Kazada ilk belirlemelere göre bir kişi ölürken, iki kişi yaralandı.

EYÜPSULTAN'DA MİNİBÜS KAZASI; 1 ÖLÜ 2 YARALI

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 01:40 Kaynak: DHA
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