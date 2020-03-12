EYÜPSULTAN'DA MİNİBÜS KAZASI; 1 ÖLÜ 2 YARALI - Son Dakika

EYÜPSULTAN'DA MİNİBÜS KAZASI; 1 ÖLÜ 2 YARALI
6 saat önce
EYÜPSULTAN'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs yol kenarına savruldu.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 01:40 Kaynak: DHA
EYÜPSULTAN'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs yol kenarına savruldu. Kazada ilk belirlemelere göre bir kişi ölürken, iki kişi yaralandı.
Son Dakika Azerbaycan'da koronavirüs salgını nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti Koronavirüs korkusu bunu da yaptırdı! İtalya'da bir kişi bir metre çapındaki ahşap bir çemberle sokaklarda dolaştı Sevgilisini bıçaklayan sanık: "Önce o kendini sonra ben de kendimi bıçakladım" Kız arkadaşını öldürüp ormanda intihar etti