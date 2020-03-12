Eyüpsultan'da minibüs kazası; Yabancı uyruklu kadın öldü - Son Dakika
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Eyüpsultan'da minibüs kazası; Yabancı uyruklu kadın öldü

6 saat önce

Ersan SAN / EYÜPSULTAN'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs yol kenarına savruldu.

Eyüpsultan'da minibüs kazası; Yabancı uyruklu kadın öldü, System.String[]

Ersan SAN/ EYÜPSULTAN'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs yol kenarına savruldu. Kazada Eritre uyruklu kadın ölürken, eşi ve minibüs şoförü yaralandı.

Kaza saat 12.50'de Eyüpsultan, Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana geldi. İddiaya göre Taksim'den yola çıkan Abdullah G. yönetimindeki 34 BH 9427 plakalı minibüs Göktürk mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarına savruldu. Kazada minibüste bulunan, Eritre uyruklu oldukları öğrenilen Gotiom Tesagai Nesgusse ve eşi Shava Weldeys ile minibüs şoförü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Shava Weldeys'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Weldeys'in eşi ve minibüs şoförü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazaya ilişkin soruşturma başlattı.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 01:49 Kaynak: DHA
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