Eyüpsultan'da minibüsün taksinin üstüne çıktığı kazada 7 kişi yaralandı - Son Dakika

İstanbul Eyüpsultan'da yolcu minibüsünün bariyeri aşıp karşı şeritteki taksinin üstüne çıkarak durabildiği kazada 2'si ağır 7 kişi yaralandı.
Alibeyköy Silahtarağa Caddesi'nde ilerleyen 34 M 3122 plakalı yolcu minibüsü, sürücü Ferhat Şalk'ın kontrolünden çıktı.
Refüjdeki bariyeri aşan araç, karşı şeritte seyir halindeki Süleyman Yorgun'un kullandığı 34 TEE 72 plakalı taksinin üstüne çıkarak durabildi.
Bu sırada Mevlüt Öztürk kontrolündeki 59 LJ 288 plakalı motosiklet de arkasından ilerlediği taksiye çarptı.
Kazada, minibüsteki 3, taksideki bir yolcu ile kazaya karışan 3 aracın sürücüsü yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaralı 7 kişiyi ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırdı. Süleyman Yorgun ve Mevlüt Öztürk'ün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Trafik yoğunluğunun yaşandığı caddede, kazaya karışan araçların kaldırılması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA
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