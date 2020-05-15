Eyüpsultan'da mobil vezne hizmeti - Son Dakika

Eyüpsultan Belediyesi tarafından uygulamaya konulan Mobil Vezne, korona virüs salgını günlerinde de ilçede yaşayan vatandaşlara büyük kolaylık sağlıyor.



Vatandaşlara belediye binasına gelmeden işlemlerini rahat ve güven içerisinde gerçekleştirme imkanı tanıyan Mobil Vezne, vergi tahsilat işlemini vatandaşın ayağına götürüyor, bu sayede vatandaşlar artık vergi ödemelerini kolayca gerçekleştiriyorlar. Mobil Vezne ilçe genelinde farklı tarihlerde farklı noktalarda hizmet verecek. Mobil Vezne hafta sonları ve sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günler haricinde belirtilen tarih ve yerlerde çalışma tarihleri ve yerleri şu şekilde açıklandı:



"13 - 14 Mayıs tarihlerinde Rami Cuma Mahallesi, Rami Parkı önü, 15 ve 20 Mayıs tarihlerinde Akşemsettin Mahallesi, otobüs son durakları, 21 - 22 Mayıs tarihlerinde Yeşilpınar Mahallesi, Bölge Parkı, 27 - 28 Mayıs tarihlerinde Defterdar Mahallesi, İSKİ binası yanı, 29 Mayıs - 1 Haziran tarihlerinde ise Topçular Mahallesi, Gündoğar İş Merkezi önü" - İSTANBUL