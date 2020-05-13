Eyüpsultan'da 'Mobil Vezne'li vergi ödeme kolaylığı - Son Dakika

Eyüpsultan Belediyesi, uygulamaya koydukları 'Mobil Vezne'nin, koronavirüs salgını günlerinde de ilçede yaşayan vatandaşlara büyük kolaylık sağladığını duyurdu.

Eyüpsultan Belediyesi, 'Mobil Vezne'nin vatandaşlara belediye binasına gelmeden işlemlerini rahat ve güven içerisinde gerçekleştirme imkanı tanıdığına dikkat çekerek, uygulama sayesinde vergi tahsilat işleminin vatandaşların ayağına götürülmesiyle artık vergi ödemelerinin kolayca gerçekleştirildiğini bildirdi. İlçe sakinleri tarafından beğenilen uygulama, özellikle kalabalık ortamlara girmeye gerek kalmadan, sosyal mesafeyi koruyarak işlem yaptırmaya imkan sağlıyor.

MOBİL VEZNE NASIL ÇALIŞIYOR?

Mobil Vezne uygulaması ile ödeme işlemleri tüzel veya gerçek kişinin sicil numarası, vergi numarası veya TC kimlik numarası ile gerçekleştiriliyor.Sistemle, günlük tahsilat işlemleri de kolaylıkla takip edilerek bilgiler merkezi veri tabanına online olarak aktarılarak ve çeşitli uygulamalar üzerinden mobil tahsilat işlemleri yapılması sağlanıyor.Mobil cihazlarla gerçekleştirilen tahsilatlar sadece kredi kartı ile yapılabiliyor.