Son dakika haberi | EYÜPSULTAN'DA MOBİLYA İMALATHANESİNDE YANGIN - Son Dakika
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Son dakika haberi | EYÜPSULTAN'DA MOBİLYA İMALATHANESİNDE YANGIN

06.03.2022 14:55

Son dakika haberine göre EYUPSULTAN'da 3 katlı mobilya imalathanesinin 3'üncü katında yangın çıktı.

EYUPSULTAN'da 3 katlı mobilya imalathanesinin 3'üncü katında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Topçular Mahallesi Tornacılar Sokak'ta bulunan 3 katlı mobilya imalathanesinin 3'üncü katında saat 12.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Mobilya imalathanesi olarak kullanılan iş yerinden dumanların yükseldiğini görenler, durumu İtfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmalarının ardından yangın söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında iş yerinde hasar meydana geldi. Soruşturma başlatılan yangının, kesin çıkış nedeni ise yapılacak incelemelerin ardından belirlenecek.

Son dakika haberi | EYÜPSULTAN'DA MOBİLYA İMALATHANESİNDE YANGIN
Son dakika haberi | EYÜPSULTAN'DA MOBİLYA İMALATHANESİNDE YANGIN
Son dakika haberi | EYÜPSULTAN'DA MOBİLYA İMALATHANESİNDE YANGIN

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İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | EYÜPSULTAN'DA MOBİLYA İMALATHANESİNDE YANGIN - Son Dakika


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