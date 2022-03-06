EYUPSULTAN'da 3 katlı mobilya imalathanesinin 3'üncü katında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Topçular Mahallesi Tornacılar Sokak'ta bulunan 3 katlı mobilya imalathanesinin 3'üncü katında saat 12.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Mobilya imalathanesi olarak kullanılan iş yerinden dumanların yükseldiğini görenler, durumu İtfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmalarının ardından yangın söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında iş yerinde hasar meydana geldi. Soruşturma başlatılan yangının, kesin çıkış nedeni ise yapılacak incelemelerin ardından belirlenecek.