Alınan bilgiye göre, Eyüpsultan'da polis merkezine başvuran Kadir Güney , Topçular Mahallesi Rami Kışla Caddesi 'ndeki iş yerinin önünde park halinde bulunan motosikletinin çalındığını beyan ederek şikayetçi oldu.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Eyüpsultan'da motosiklet hırsızlığı kameraya yansıdı - Son Dakika

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