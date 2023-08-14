Eyüpsultan'da Motosiklet Kazası: 2 Kişi Hayatını Kaybetti, Sürücü Tutuklandı - Son Dakika
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Eyüpsultan'da Motosiklet Kazası: 2 Kişi Hayatını Kaybetti, Sürücü Tutuklandı

Son Güncelleme: 14.08.2023 14:36

Eyüpsultan'da meydana gelen motosiklet kazasında, Berkant K. adlı sürücü, önünde seyir halinde olan Murat Vermez'in yönetimindeki motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Vermez ve arkasında yolcu olarak bulunan Nazlıcan Yolcu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Vermez ve Yolcu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri, kazanın ardından Berkant K'yi gözaltına aldı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kazanın görüntüleri, Nazlıcan Yolcu tarafından kaydedildi.

Eyüpsultan'da çarptığı motosikletteki iki kişinin hayatını kaybetmesine neden olan motosiklet sürücüsü tutuklandı.

Pirinççi Mahallesi'nde 12 Ağustos'ta Berkant K'nin kullandığı motosiklet, önünde aynı istikamette seyir halindeki Murat Vermez yönetimindeki motosiklete arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Vermez ve arkasında yolcu olarak bulunan Nazlıcan Yolcu ağır yaralandı.

Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Vermez ve Yolcu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından çalışma başlatan jandarma ekipleri, motosiklet sürücüsü Berkant K'yi gözaltına aldı.

Gözaltındaki işlemlerinin ardından adliyeye gönderilen Berkant K, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan kaza anı motosikletteki Nazlıcan Yolcu'nun çektiği görüntülerde yer aldı.

Görüntülerde Berkant K'nin kullandığı motosikletin arkadan hızlıca gelerek sıkıştırdığı motosikletin devrilme anı görülüyor.

Kaynak: AA
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