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EYÜPSULTAN'DA MOTOSİKLETLİ SALDIRGANLAR YUFKACIYI VE KAHVEHANEYİ KURŞUNLADI - Son Dakika

EYÜPSULTAN'DA MOTOSİKLETLİ SALDIRGANLAR YUFKACIYI VE KAHVEHANEYİ KURŞUNLADI

16.02.2022 09:29

EYÜPSULTAN'da, motosikletle gelen iki kişi yufkacı ile kahvehaneyi kurşunladı.

EYÜPSULTAN'da, motosikletle gelen iki kişi yufkacı ile kahvehaneyi kurşunladı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Eyüpsultan'da dün akşam saatlerinde motosikletli 2 kişi önce İslambey Mahallesi'nde buluna yufkacıya daha sonra ise Düğmeciler Mahallesi'nde bulunan kahvehaneye rastgele ateş açtı. Yaşanan olay sonrasında 2 şüpheli kayıplara karıştı. Eyüpsultan Asayiş Büro ekipleri 2 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kahvehane sahibi Aykut Soytürk, "Gördüğünüz gibi kahvemi taradılar. Korkumuzdan kahvemizi açamıyoruz. Çocuğumuz üst katta oturuyor. Nasıl yapacağız bilemiyorum. Ben kahvede temizlik yapıyordum şahısları görmedim. Karşıdaki büfeye gidiyorum, alışveriş yapıyorum, pastaneye gidiyorum. Bir şey olmuş olsa bana yaparlardı herhalde" dedi.

EYÜPSULTAN'DA MOTOSİKLETLİ SALDIRGANLAR YUFKACIYI VE KAHVEHANEYİ KURŞUNLADI
EYÜPSULTAN'DA MOTOSİKLETLİ SALDIRGANLAR YUFKACIYI VE KAHVEHANEYİ KURŞUNLADI
EYÜPSULTAN'DA MOTOSİKLETLİ SALDIRGANLAR YUFKACIYI VE KAHVEHANEYİ KURŞUNLADI
EYÜPSULTAN'DA MOTOSİKLETLİ SALDIRGANLAR YUFKACIYI VE KAHVEHANEYİ KURŞUNLADI
EYÜPSULTAN'DA MOTOSİKLETLİ SALDIRGANLAR YUFKACIYI VE KAHVEHANEYİ KURŞUNLADI
EYÜPSULTAN'DA MOTOSİKLETLİ SALDIRGANLAR YUFKACIYI VE KAHVEHANEYİ KURŞUNLADI
EYÜPSULTAN'DA MOTOSİKLETLİ SALDIRGANLAR YUFKACIYI VE KAHVEHANEYİ KURŞUNLADI
EYÜPSULTAN'DA MOTOSİKLETLİ SALDIRGANLAR YUFKACIYI VE KAHVEHANEYİ KURŞUNLADI

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Eyüpsultan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EYÜPSULTAN'DA MOTOSİKLETLİ SALDIRGANLAR YUFKACIYI VE KAHVEHANEYİ KURŞUNLADI - Son Dakika


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SON DAKİKA: EYÜPSULTAN'DA MOTOSİKLETLİ SALDIRGANLAR YUFKACIYI VE KAHVEHANEYİ KURŞUNLADI - Son Dakika
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