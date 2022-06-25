Eyüpsultan'da müstehcen hareketlerde bulunan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Eyüpsultan'da müstehcen hareketlerde bulunan şüpheli yakalandı

25.06.2022 09:27
Eyüpsultan'da müstehcen hareketlerde bulunan şüpheli yakalandı

Eyüpsultan'da mezarlığın girişinde müstehcen hareketler yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilecek.

Eyüpsultan'da mezarlığın girişinde müstehcen hareketler yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilecek.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Topçular Mahallesi'ndeki mezarlığın girişinde bir erkeğin müstehcen hareketler yaptığı bilgisi üzerine belirtilen adrese gitti.

Mezarlığın girişinde durarak uygunsuz hareketler yapmayı sürdüren ve polisin uyarılarına aldırış etmeyen şüpheli M.K. gözaltına alındı.

Polisin, babası ve annesi ile yaptığı görüşmede zanlının bir süredir Çin'de olduğunun, iki ay önce Türkiye'ye geldiğinin ancak akli dengesinin bozulduğunun, raporunun ise bulunmadığının belirtildiği öğrenildi.

Ailesinin M.K'yi bu hafta içinde hastaneye yatırmayı planladıkları kaydedildi.

"Hayasızca hareketler" suçlamasıyla ifadesi alınan şüphelinin, Cumhuriyet savcılığının talimatı doğrultusunda Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edileceği belirtildi.

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Kaynak: AA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mazhar Osman, Eyüpsultan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eyüpsultan'da müstehcen hareketlerde bulunan şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eyüpsultan'da müstehcen hareketlerde bulunan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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