Son Dakika Haberleri: Eyüpsultan'da öğrenci servisi devrildi: 7 öğrenci yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Eyüpsultan'da öğrenci servisi devrildi: 7 öğrenci yaralı - Son Dakika

Eyüpsultan'da öğrenci servisi devrildi: 7 öğrenci yaralı

6 saat önce

Eyüpsultan'da öğrenci servisi devrildi: 7 öğrenci yaralıİSTANBUL- Eyüpsultan Esentepe Mahallesi'nde yokuş yukarı çıkmaya çalışan bir okul servisi geriye kayarak yol kenarındaki direğe çarpıp devrildi.

Eyüpsultan'da öğrenci servisi devrildi: 7 öğrenci yaralı

İSTANBUL- Eyüpsultan Esentepe Mahallesi'nde yokuş yukarı çıkmaya çalışan bir okul servisi geriye kayarak yol kenarındaki direğe çarpıp devrildi. Kazada 7 öğrenci yaralanırken ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Eyüpsultan'da öğrenci servisi devrildi: 7 öğrenci yaralı

Esentepe Mahallesi, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 07:04 Kaynak: İHA
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Eyüpsultan'da öğrenci servisi devrildi: 7 öğrenci yaralandı
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