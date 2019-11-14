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Eyüpsultan'da öğrenci servisi devrildi: 7 öğrenci yaralı
6 saat önce
Eyüpsultan'da öğrenci servisi devrildi: 7 öğrenci yaralıİSTANBUL- Eyüpsultan Esentepe Mahallesi'nde yokuş yukarı çıkmaya çalışan bir okul servisi geriye kayarak yol kenarındaki direğe çarpıp devrildi.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 07:04 Kaynak: İHA
Eyüpsultan'da öğrenci servisi devrildi: 7 öğrenci yaralı
İSTANBUL- Eyüpsultan Esentepe Mahallesi'nde yokuş yukarı çıkmaya çalışan bir okul servisi geriye kayarak yol kenarındaki direğe çarpıp devrildi. Kazada 7 öğrenci yaralanırken ekiplerin çalışmaları sürüyor.
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