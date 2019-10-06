Eyüpsultan'da öğrencilere, sokaktaki dostlarını beslemeleri için mama dağıtıldı

Eyüpsultan'da 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde hayvanseverlere ve minik öğrencilere, sokaktaki dostlarını beslemeleri için 70 torba kedi maması, 60 torba köpek maması ve 130 adet mama kabı dağıtıldı.



Eyüpsultan Belediyesi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde anlamlı bir etkinliğe imza attı. Kemerburgaz Sokak Hayvanları Kliniğinde gerçekleşen etkinliğe, Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yavuz ile birlikte çok sayıda gönüllü hayvansever ve öğrenci katıldı. Etkinlikte, minik öğrencilere hayvanları sevme, onları koruma bilinci kazandırmak amaçlanırken, özellikle hayvan dostlarımızın korunmaya muhtaç olduklarına ve onların da bir takım hakları bulunduğuna dikkat çekildi. Öğrenciler klinikte sevimli minik dostlarını sevdiler.



Öğrenciler, kediler ve köpeklerle ilgili bilgi alıp akıllarına takılan soruları veteriner hekimlere sordu. Etkinlikte hayvanseverlere ve minik öğrencilere, sokaktaki dostlarını beslemeleri için 70 torba kedi maması, 60 torba köpek maması ve 130 adet mama kabı dağıtıldı.



Başkan Yardımcısı Yavuz, etkinlikle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında, Belediye Başkanımız Deniz Köken'in öncülüğünde güzel bir etkinlik düzenliyoruz. Biz can dostlarımız hayvanları çok seviyoruz, onları korumaya çalışıyoruz. Onları çocuklarımızla buluşturarak hayvan sevgisini aşılamaya çalışıyoruz. Burada mamalarımızı dağıtacağız" dedi.



Etkinliğe 3 yaşındaki kızı Hiranur ile birlikte katılan hayvansever Filiz Alpandaç ise duyguları şu sözlerle ifade etti:



"Etkinlik güzel, çocukların burada olması çok güzel. Çocuklara küçük yaşlarda hayvan sevgisini aşılamak çok önemli. Biz de öyle büyüdük. Gönül bu tür organizasyonlara katılımın çok daha fazla olmasını isterdi." - İSTANBUL