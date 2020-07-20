Eyüpsultan'da öğrencilerin tercihlerinde uzmanlar yardımcı oluyor - Son Dakika

Eyüpsultan'da öğrencilerin tercihlerinde uzmanlar yardımcı oluyor

EYÜPSULTAN Belediye Başkanı Deniz Köken'in eğitime ve öğrencilere desteğinin devam ettiği duyuruldu.

EYÜPSULTAN Belediye Başkanı Deniz Köken'in eğitime ve öğrencilere desteğinin devam ettiği duyuruldu.Belediyeye bağlı Bilgi Evleri bünyesinde görevli, konusunda uzman rehber öğretmenler tercihlerde öğrencilere yardımcı oluyor. 20–29 Temmuz tarihleri arasında devam edecek olan etkinlikte rehber öğretmenler, saat 12.00 ile 17.30 saatleri arasında hizmet verecek.

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Eyüpsultan Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü "Liselere Geçiş Sınavı" (LGS) sonrası tercih döneminde öğrencilerin yanında olarak onlara Zal Mahmut Paşa Camii Külliyesi'nde "LGS Tercih Günleri" düzenlendi.

ÖĞRENCİLERE, UZMANLAR YARDIMCI OLUYOR

Etkinlikte öğrencilere, yapacakları tercihlerle ilgili kafalarında oluşan soru işaretlerini gidermek ve en doğru şekilde karar vermelerini sağlamak amacıyla, Bilgi Evleri bünyesinde görevli, konusunda uzman rehber öğretmenler yardımcı oluyor. 20 – 29 Temmuz 2020 tarihleri arasında devam edecek olan etkinlikte rehber öğretmenler, saat 12: 00 ile akşam 17: 30 saatleri arasında arasında hizmet verecek.

"ÇOK FAYDALI BİR ETKİNLİK"

Etkinlikle ilgili düşüncelerini paylaşan öğrenciler ve velileri, etkinlikten çok memnun kaldıklarını ve çok faydalı bulduklarını belirttiler. Tercih konusunda bilgi almak için gelen öğrencilerden Canan Turan, "Çok güzel, çok faydalı bir etkinlik. Rehber hocalarımızdan gidebileceğimiz okulları öğreniyoruz, bize fikir veriyorlar. Hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Çok yardımcı oluyorlar" dedi.

"ÖĞRETMENLERİMİZ YARDIMCI OLUYOR"

Nisa Ceren Şentürk ise, "Lise bizim için çok önemli. Puanımıza göre hangi okulu tercih edebileceğimizi buradaki öğretmenlerimiz söylüyor. Bir fikir sahibi oluyoruz ve onlar sayesinde gideceğimiz okula karar verebiliyoruz. Sonuçta bunu tek başımıza halledemeyiz. Sonuçta bir puan aldık ve bu puanı en iyi şekilde değerlendirmemize öğretmenlerimiz yardımcı oluyor. Bu etkinlik bu anlamda çok iyi, çok faydalı. Eyüpsultan Belediyemize ve öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"ÖĞRENCİLERE ÇOK BÜYÜK KATKI SAĞLIYOR"

Nisa Ceren'in annesi Gülden Şentürk de Eyüpsultan Belediyesi'nin Bilgi Evleri'nin çalışmalarını takip ettiklerini ve çok beğendiklerini belirterek, "Bu etkinliğe Yeşilpınar Bilgi Evi'nden bilgi alarak geldik. Zaten Bilgi Evleri'nin çalışmaları her konuda öğrencilere çok büyük katkılar sağlıyor, çocuklarımıza yol gösterici oluyor. Öğrencilerimizin yanlış bir tercih yapmaması adına önderlik yapıyorlar. Çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaan Öktem isimli öğrenci, rehber öğretmen yardımıyla tercihlerini belirledikten sonra, "Rehber hocam elinden gelen yardımı yaptı. Benim de puanım belli. Güzel bir tercih yapmak çok önemli. Çok güzel bir etkinlik, çok beğendim" diye konuştu.


Bilgi Evleri, Deniz Köken, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 15:15 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eyüpsultan'da öğrencilerin tercihlerinde uzmanlar yardımcı oluyor - Son Dakika
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