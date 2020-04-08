Eyüpsultan'da öğretmenlerden sağlık çalışanları için bin adet yüz koruma siperliği - Son Dakika
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Eyüpsultan'da öğretmenlerden sağlık çalışanları için bin adet yüz koruma siperliği

6 saat önce

Eyüpsultan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli öğretmenler, Eyüpsultan Belediyesi'nin de destek vermesi ile sağlık çalışanları için 3D yazıcılarla haftada bin adet yüz koruma siperliği üretmeye başladı.

Eyüpsultan'da öğretmenlerden sağlık çalışanları için bin adet yüz koruma siperliği, System.String[]

Eyüpsultan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli öğretmenler, Eyüpsultan Belediyesi'nin de destek vermesi ile sağlık çalışanları için 3D yazıcılarla haftada bin adet yüz koruma siperliği üretmeye başladı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına Eyüpsultan Kaymakamlığı öncülüğünde, Eyüpsultan Belediyesi ve Eyüpsultan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tam destek verdi. Bu kapsamda Eyüpsultan'da eğitim veren 12 okul bünyesinde 3D yazıcılar kullanılarak sağlık çalışanları için haftada bin adet yüz koruma siperliği üretiliyor. İlçedeki bilişim öğretmenleri tarafından 13 adet 3D yazıcıyla üretilen yüz koruma siperlikleri, sağlık çalışanlarının kullanımı için ücretsiz olarak sağlık kuruluşlarına veriliyor.


"Burada öğretmenlerimiz fedakarca çalışıyor"


İlçedeki öğretmenlerin yüz koruma siperliği üretiminde gönüllü olduklarını belirten Eyüpsultan İlçe Milli Eğitim Müdürü Alper Asım Özer, "Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan bu virüsün tüm dünyaya yayılmasından sonra ülkemiz de korona virüsle mücadele içerisine girdi. Biz de Eyüpsultan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bu mücadeleye destek olmak adına sağlık çalışanlarımız için siperlikli yüz maskesi üretmeye karar verdik. İlçemizde bulunan 13 tane 3D yazıcı ile birlikte şu anda haftada bin adet siperlikli yüz maskesi üretiyoruz. Bu ürettiğimiz maskeleri kaymakamlığımızın aracılığıyla Eyüpsultan Devlet Hastanemize veriyoruz. Burada öğretmenlerimiz fedakarca çalışıyorlar. Mesai mefhumu gözetmiyoruz. Tüm bilişim öğretmenlerimiz bu işte gönüllü oldular ve sağ olsunlar ellerinden gelen tüm gayreti gösteriyorlar. İki haftadır bu üretimi yapmaya başladık ve devam ediyoruz" dedi.


"Elimizden geldiğince bu süreçte bizler de destek olmak istiyoruz"


Gece gündüz demeden hep birlikte sağlık çalışanları için baskı yaptıklarını söyleyen Gümüşsuyu Ortaokulu öğretmenlerinden Elif Koç, "Bir maske üretmeye karar verdim. Bu maske tıbbi bir malzeme değil. Bunun amacı doktorların hastalarla karşı karşıya kaldıkları zaman hastanın öksürmesi, hapşırması sırasında hastanın ağzından çıkabilecek damlaların doktorun yüzüne direkt temas etmemesiydi. Bu maskelerden ben biraz ürettim. Okul müdürümüzün desteğiyle Eyüpsultan Devlet Hastanesine bir miktar verdik. Hemşirelerimizin ve doktorlarımızın geri dönüşü çok güzel oldu. Bunun üzerine İlçe Milli Eğitim Müdürümüz 'Bunu yaygınlaştırmalıyız' dedi. Biz de okullarımızda bulunan 3D yazıcıları bir araya getirerek, bugün 13 tane var, hep beraber baskı yapıyoruz. Gecemiz, gündüzümüz yok. Elimizden geldiğince bu süreçte bizler de destek olmak istiyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Eyüpsultan Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 02:41 Kaynak: İHA

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