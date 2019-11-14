Eyüpsultan'da okul servisi devrildi: 7 yaralı

Eyüpsultan'da yokuş yukarı çıkmaya çalışan okul servisi, geriye doğru kayması sonucu elektrik direğine çarparak yola devrildi. Okul servisi içerisinde bulunan 7 öğrenci yaralanırken devrilen minibüsü kaymaması için iple ağaca bağlamaları dikkat çekti.



Kaza, saat 17.30 sıralarında Eyüpsultan Taşocağı Dikyol Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 NC 7767 plakalı okul servisi, sürücüsünün yokuş yukarı çıkmaya çalıştığı sırada geriye doğru kayması sonucu elektrik direğine çarparak yola devrildi. Okul servisi içerisinde bulunan 7 öğrenci yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yaralı öğrencileri servisten vatandaşlar çıkardı



Kaza sonrası servis minibüsü içerisinde bulunan yaralılar, vatandaşlarca minibüsün üst kısmındaki havalandırmadan çıkarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.



Servis minibüsünü kaymasın diye iple ağaca bağladılar



Kaza sonrası devrilen minibüsün kaymaması için minibüs iple ağaca bağlandı. Kaza sonrası polis ekipleri sokağı araç trafiğine kapatırken hastaneye kaldırılan yaralı öğrencilerin durumlarının ağır olmadığı öğrenildi.



Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL