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Eyüpsultan'da okul servisi devrildi: 7 yaralı

7 saat önce

Eyüpsultan'da okul servisi devrildi: 7 yaralı Yokuş yukarı çıkamayan minibüs direğe çarparak devrildi Yola devrilen okul servisini iple ağaca bağladılarİSTANBUL - Eyüpsultan'da yokuş yukarı çıkmaya çalışan okul servisi, geriye doğru kayması sonucu elektrik direğine çarparak yola devrildi.

Eyüpsultan'da okul servisi devrildi: 7 yaralı, System.String[]

Eyüpsultan'da okul servisi devrildi: 7 yaralı

Yokuş yukarı çıkamayan minibüs direğe çarparak devrildi

Yola devrilen okul servisini iple ağaca bağladılar

İSTANBUL - Eyüpsultan'da yokuş yukarı çıkmaya çalışan okul servisi, geriye doğru kayması sonucu elektrik direğine çarparak yola devrildi. Okul servisi içerisinde bulunan 7 öğrenci yaralanırken, devrilen minibüsü kaymaması için iple ağaca bağlamaları dikkat çekti.

Kaza, saat 17: 30 sıralarında Eyüpsultan Taşocağı Dikyol Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 NC 7767 plakalı okul servisi, sürücüsünün yokuş yukarı çıkmaya çalıştığı esnada geriye doğru kayması sonucu elektrik direğine çarparak yol devrildi. Okul servisi içerisinde bulunan 7 öğrenci yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı öğrencileri servisten vatandaşlar çıkardı

Kaza sonrası servis minibüsü içerisinde bulunan yaralıları vatandaşlar minibüsün üst kısmındaki havalandırmadan çıkardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Servis minibüsünü kaymasın diye iple ağaca bağladılar

Kaza sonrası minibüs içerisinde bulunan yaralılar çıkartıldıktan sonra devrilen minibüsü kaymaması için iple ağaca bağladılar. Kaza sonrası polis ekipleri sokağı araç trafiğine kapatırken, hastaneye kaldırılan yaralı öğrencilerin durumlarının ağır olmadığı öğrenildi.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 08:26 Kaynak: İHA
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Eyüpsultan'da öğrenci servisi devrildi: 7 öğrenci yaralandı
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