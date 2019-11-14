EYÜPSULTAN'DA OKUL SERVİSİ KAZA YAPTI (1)
7 saat önce
Eyüpsultan'da okul servisinin kaza yapması sonucu ilk belirlemelere göre 7 öğrenci yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 06:18 Kaynak: DHA
Eyüpsultan'da okul servisinin kaza yapması sonucu ilk belirlemelere göre 7 öğrenci yaralandı.
Kaza saat 17.30 sıralarında Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yokuş yukarı çıkmaya çalışan okul servisi geriye kayarak direğe çarpıp devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 7 öğrenci hafif yaralandı.
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-Olay yeri
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