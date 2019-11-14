Son Dakika Haberleri: EYÜPSULTAN'DA OKUL SERVİSİ KAZA YAPTI (1)
Son Dakika Güncel EYÜPSULTAN'DA OKUL SERVİSİ KAZA YAPTI (1) - Son Dakika

EYÜPSULTAN'DA OKUL SERVİSİ KAZA YAPTI (1)

7 saat önce

Eyüpsultan'da okul servisinin kaza yapması sonucu ilk belirlemelere göre 7 öğrenci yaralandı.

EYÜPSULTAN'DA OKUL SERVİSİ KAZA YAPTI (1), System.String[]

Eyüpsultan'da okul servisinin kaza yapması sonucu ilk belirlemelere göre 7 öğrenci yaralandı.

Kaza saat 17.30 sıralarında Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,  yokuş yukarı çıkmaya çalışan okul servisi geriye kayarak direğe çarpıp devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 7 öğrenci hafif yaralandı.

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Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 06:18 Kaynak: DHA
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Eyüpsultan'da öğrenci servisi devrildi: 7 öğrenci yaralandı
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