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EYÜPSULTAN'DA OKUL SERVİSİ KAZA YAPTI: 7 ÇOCUK YARALANDI

6 saat önce

Şahin BOZKURT / İstanbul DHA Eyüpsultan'da yokuş yukarı çıkmaya çalışan öğrenci servisi geri kayarak elektrik direğine çarpıp devrildi.

EYÜPSULTAN'DA OKUL SERVİSİ KAZA YAPTI: 7 ÇOCUK YARALANDI, System.String[]

Şahin BOZKURT/ İstanbul DHA

Eyüpsultan'da yokuş yukarı çıkmaya çalışan öğrenci servisi geri kayarak elektrik direğine çarpıp devrildi. Kazada 7 çocuk hafif şekilde yaralandı.

Kaza, 17.30 sıralarında Esentepe Mahallesi Taşocağı Dikyol Sokak'ta meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadesine göre, yokuş yukarı çıkan 34 NC 7767 plakalı servis minibüsü, geri kayarak önce elektrik direğine çarpıp, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada 7 çocuk hafif şekilde yaralandı. Yaralı çocuklar çevredeki vatandaşlar tarafından servisten çıkarılırken, sürücü olay yerinden ayrılarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hafif yaralı çocuklar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza yerini emniyet şeridiyle kapatan polis, inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü:

Kaza yapan servis minibüsü

Olay yerindeki ambulans

Polis ekipleri

Görgü tanığı ile röp.

Genel ve detay görün


İstanbul, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 07:08 Kaynak: DHA
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