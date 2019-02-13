Eyüpsultan'da Okulda Hayatını Kaybeden Küçük Azra Son Yolculuğuna Uğurlandı
6 saat önce
EYÜPSULTAN'da okulda yere düştükten sonra dili boğazına kaçan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 10 yaşındaki Azra Zeynep Demir son yolculuğuna uğurlandı.
EYÜPSULTAN'da okulda yere düştükten sonra dili boğazına kaçan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 10 yaşındaki Azra Zeynep Demir
son yolculuğuna uğurlandı. Nişanca Mahallesi'ndeki Yunus Emre İlköğretim Okulu'nda yere düşen ve dili boğazına kaçan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 4 sınıf öğrencisi Azra Zeynep Demir (10) için cenaze töreni düzenlendi. Adli Tıp Kurumu
'ndan Eyüp Sultan Camii
'ne getirilen Küçük Azra'nın tabutuna sarılan aile üyeleri gözyaşlarına boğuldu. Azra Zeynep Demir'in cenazesi ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Eyüp Sultan
Mezarlığı'na defnedildi. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 05:58 Kaynak: DHA
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