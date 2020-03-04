Eyüpsultan'da okullarda geri dönüşüm seferberliği - Son Dakika
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Eyüpsultan'da okullarda geri dönüşüm seferberliği

6 saat önce

Eyüpsultan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmayla; ilçedeki ilkokul, ortaokul ve liselerde kağıt, elektronik, plastik, metal, cam, atık piller ve çeşitli geri dönüşüm atıkları toplanıyor.

Eyüpsultan'da okullarda geri dönüşüm seferberliği, System.String[]

Eyüpsultan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmayla; ilçedeki ilkokul, ortaokul ve liselerde kağıt, elektronik, plastik, metal, cam, atık piller ve çeşitli geri dönüşüm atıkları toplanıyor.


Eyüpsultan Belediyesi ayrıca okullarda farkındalık oluşturmak ve sıfır atık kampanyası katılımını artırmak için de çeşitli yarışmalar ve kampanyalar yapıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü, elektronik atıkların çevreye verdiği zararı engellemek, çocuklara çevreyi koruma bilinci kazandırmak için "Elektronik Atıkları Topluyoruz, İsfanbul Tema Park'a Gidiyoruz" sloganıyla bir kampanya başlatmıştı.


Ayrıca okul yakınlarına cam atık kumbaraları yerleştirildi. İstanbul'da sadece Eyüpsultan'da cam atıkları toplama yarışması yapılıyor. En çok cam toplayan okullara İsfanbul Park Biletleri veriliyor. Eyüpsultan Belediyesi'nin bilgi evleriyle işbirliğiyle toplanan mavi kapaklar ise engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye almak için kullanılıyor. - İSTANBUL

Eyüpsultan Belediyesi, Tema Vakfı, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 01:12 Kaynak: İHA
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