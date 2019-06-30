Son Dakika Haberleri: Eyüpsultan'da orman yangını
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Eyüpsultan'da orman yangını

55 dakika önce

Eyüpsultan Hasdal Askeri Kışlası'nın yan tarafındaki ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Eyüpsultan'da orman yangını, System.String[]
Eyüpsultan Hasdal Askeri Kışlası'nın yan tarafındaki ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Alınan bilgiye göre, Hasdal'daki askeri kışlanın atış poligonu yanındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 02:18 Kaynak: AA
İtfaiye, Hasdal, Güncel
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