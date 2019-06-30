Eyüpsultan'da orman yangını (2)
50 dakika önce
Eyüpsultan Hasdal Askeri Kışlası'nın yan tarafındaki ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 03:53 Kaynak: AA
Eyüpsultan Hasdal
Askeri Kışlası'nın yan tarafındaki ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Alınan bilgiye göre, Hasdal'daki askeri kışlanın atış poligonu yanındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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