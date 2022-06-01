Eyüpsultan'da yangın çıkan ormanlık alanda soğutma çalışması tamamlandı

İstanbul Eyüpsultan'da ormanlık alanda çıkan ve ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın bölgesinde soğutma çalışmaları tamamlandı.

Göktürk'teki Çiçekçiler Piknik ve Mesire Alanı yakınlarındaki alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve orman bölge müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 10 hektarlık alandaki birden fazla noktada çıkan yangına itfaiye ve orman ekipleri müdahale ederken, jandarma da güvenlik önlemi aldı. Yangın nedeniyle bölgeye su tankeri takviyesi yapılırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri de bölgede çalıştı.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürülürken, bölgede soğutma çalışması da tamamlandı.