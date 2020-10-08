Eyüpsultan'da oto galeride dolu önlemi - Son Dakika

Eyüpsultan'da oto galeride dolu önlemi
08.10.2020 00:23
İSTANBUL/DHA EYÜPSULTAN'da bir oto galeride beklenen dolu yağışına karşı önlem alındı.
İSTANBUL/ DHA EYÜPSULTAN'da bir oto galeride beklenen dolu yağışına karşı önlem alındı. İş yerine ait bazı araçlar kapalı otoparka götürülürken, diğer otomobillerin üzerleri ise battaniye, kilim ve halılar ile örtüldü.
İstanbul'da Perşembe ve Cuma günleri için il genelinde şiddetli yağış ve dolu uyarı yapılmasının ardından Eyüpsultan'da bir oto galeride de doluya karşı önlem alındı. Firmaya ait bazı sıfır ve ikinci el araçlar kapalı otoparka götürülürken, diğer otomobillerin üzerleri ise battaniye, kilim ve halılar ile örtüldüğü görüldü.
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