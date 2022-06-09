Eyüpsultan'da otomobil alev alev yandı

Küçük yangın tüpüyle alevi söndürüp yoluna devam etti

İSTANBUL - Eyüpsultan'da seyir halinde olan otomobil, motor kısmından tutuşarak alev alev yanmaya başladı. Duyarlı bir vatandaş küçük yangın tüpüyle alevleri söndürüp itfaiyenin işini kolaylaştırırken, o anlar kameraya yansıdı.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Eyüpsultan Topçular Mahallesi'nde seyir halindeki otomobilde çıktı. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan otomobilin ön tarafından dumanlar yükselmeye başladı. Otomobil sürücüsü kendisini son anda dışarı atarak çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Bu sırada yoldan geçen duyarlı bir vatandaş eline aldığı küçük yangın tüpüyle müdahalede bulunarak alevleri söndürüp yoluna devam etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından otomobildeki yangın tamamen söndürüldü.

Yangın sonrası can kaybı olmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.