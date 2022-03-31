EYÜPSULTAN'DA OTOMOBİL CAMINI KIRARAK HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika
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EYÜPSULTAN'DA OTOMOBİL CAMINI KIRARAK HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

31.03.2022 15:12

EYÜPSULTAN'da park halindeki bir otomobilin camını kırarak içindeki multimedyayı çalan hırsız yakalandı.

EYÜPSULTAN'da park halindeki bir otomobilin camını kırarak içindeki multimedyayı çalan hırsız yakalandı.

Olay, Güzeltepe Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde 19 Şubat Cumartesi günü saat 19.45 sıralarında meydana geldi. Park halindeki bir otomobilin camı kırılarak içerisindeki multimedya cihazlarının çalındığı ihbarını alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen emniyet güçleri bir şüphelinin otomobille olay yerine geldiğini, hırsızlık yaptıktan sonra aynı otomobille olay yerinden uzaklaştığını tespit etti. Şüphelinin kullandığı otomobilin kiralık olduğunu öğrenen ekipler, otomobili kiralayan E.B. isimli şüpheliyi 17 Mart tarihinde Kağıthane'de gözaltına aldı. Şüpheli E.B. emniyetteki işlemlerinin ardında, 'Otodan Hırsızlık sucundan 18 Mart'ta teslim edildiği adli makamlarca tutuklandı.

EYÜPSULTAN'DA OTOMOBİL CAMINI KIRARAK HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
EYÜPSULTAN'DA OTOMOBİL CAMINI KIRARAK HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EYÜPSULTAN'DA OTOMOBİL CAMINI KIRARAK HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: EYÜPSULTAN'DA OTOMOBİL CAMINI KIRARAK HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika
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